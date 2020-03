Lamusicanonsiferma: concerti in streaming di artisti indipendenti, da supportare anche da casa

Unire le forze per contribuire a rendere più 'leggera' la vita di tutti i cittadini in autoisolamento nelle proprie case, e allo stesso tempo dare alla musica indipendente un canale per non fermare le esibizioni e continuare a sostentarsi. MIE, Music.it, OFF Topic, 0371 Music Press e Smartrise Music hanno chiamato a raccolta tutti gli artisti e gli addetti ai lavori per fare rete, creare un fronte comune e dare un contributo importante al nostro Paese ed al pubblico costretto a casa. Salvatore Imperio, Emanuele Proietti, Luca Sammartino ed Alexo Vitruviano hanno deciso di

unire le forze per dare vita a concerti in streaming con artisti indipendenti, promossi gratuitamente con i propri canali social e mezzi stampa, per dare un contributo importante alla musica ed al Paese.

Tre concerti ogni giorno, dalle 19 alle 20:30, in diretta streaming sulle pagine Facebook degli artisti e condivise dalle pagine Facebook e canali social di tutti gli addetti ai lavori che contribuiscono all’iniziativa, per far conoscere gli artisti e sostenerli anche economicamente: sarà infatti possibile, durante le esibizioni, contribuire volontariamente e senza obbligo a supporto dei musicisti acquistando il loro album o donando un contributo. Si aiuteranno così gli artisti indipendenti che vivono di musica e che in questo periodo si vedono bloccati nella principale fonte di sostentamento.

Per tutti gli artisti c'è la possibilità di contribuire a fare rete e fare richiesta di esibizione attraverso la compilazione del modulo all'indirizzo https://mieonline.it/lamusicanonsiferma/ , in modo da programmare i concerti in streaming partendo il prima possibile e contribuire alla leggerezza di tutti i cittadini che sono costretti in casa.

“Il nostro è un appello spontaneo a tutta la musica indipendente italiana, ai musicisti, al pubblico ed agli addetti ai lavori, affinché ci si unisca e si possa superare insieme questo momento e, una volta finito, rendere il mondo musicale indipendente più sostenibile facendo sentire le nostre voci unite. In questi giorni le avversità del coronavirus ci costringono a stare

in casa e a modificare le nostre abitudini: quale miglior occasione per i musicisti per poter continuare a suonare sfruttando le potenzialità per lo streaming e per il pubblico per scoprire nuovi talenti comodamente dai propri social? Restiamo a casa e cambiamo con la musica” affermano Salvatore Imperio, Emanuele Proietti, Luca Sammartino ed Alexo Vitruviano.

Tutte le info anche seguendo sui social l'hashtag #lamusicanonsiferma