Locus Festival 2020, l'anteprima con il dj-set di Nick Murphy

Con il producer elettronico Nick Murphy (noto anche con lo pseudonimo Chet Faker) la XVI edizione del Locus festival avrà una speciale anteprima sabato 11 luglio 2020, nella casa dell'official partner del festival: le cantine e vigneti Tormaresca nella tenuta Bocca di Lupo, a Minervino Murge (BT). Lo speciale dj set di Nick Murphy sarà l'evento di punta di una vera e propria

festa di apertura del Locus 2020, con performance musicali, arti visive, degustazioni eno-gastronomiche e visite guidate all'azienda, che inizierà al tramonto in un suggestivo scenario naturale ai piedi del Monte Vulture.



Come ha recentemente lasciato intendere sui social media, il musicista Chet Faker ha rinunciato al suo alias per comporre, produrre, registrare ed esibirsi con il suo vero nome, Nick Murphy - segnale di una significativa evoluzione musicale per l'artista. I brani di successo di Murphy come Chet Faker sono molti. Il suo album di debutto Built on Glass, molto acclamato dalla critica, è stato un grandissimo successo commerciale sin dalla sua uscita nella primavera del 2014, raggiungendo facilmente il disco di platino. La BBC Radio 1 lo ha costantemente supportato e sponsorizzato sia per le sue uscite da solista sia per le sue recenti collaborazioni con Marcus Marr.

I biglietti per l’evento sono disponibili subito, in quantità limitata al costo di € 25,30 tramite l’app Dice.fm a questo link