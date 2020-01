«Lenzuola»: il misterioso progetto LefrasiincompiutediElena si rivela, e profuma di Salento

È uscito per Romolo Dischi 'Lenzuola', secondo singolo de LefrasiincompiutediElena, progetto di RafQu (Raffaele Quarta), cantautore salentino e chitarrista de La Municipal. Il brano anticipa l'album d'esordio che uscirà in primavera. Si tratta di una ballad malinconica, con un testo tormentato, un racconto di come scorrono le giornate senza una determinata persona. E anche in questa canzone, in cui suonano anche Carmine Tundo (nuShu, La Municipal - batteria) e Dario Ancona (basso), trovano spazio i luoghi romani cari a LefrasiincompiutediElena, come Villa Torlonia. Abbiamo fatto due chiacchiere con Raffaele per farci raccontare qualcosa di più sul progetto.

Sei uscito allo scoperto dopo un grande successo sui social per il mistero del progetto LefrasiincompiutediElena: come ti senti ad aver svelato la tua identità?

«Strano, uscire da una comfort zone è sempre particolare. Una mia parte avrebbe voluto tenere quell'entusiasmo primordiale dell'anonimato per sempre. Un'altra invece un po' meno. Alla fine metterci la faccia non è poi così male»

Che feedback stai ricevendo da 'Lenzuola'?

«Calcolando che sono passate pochi giorni da quando è uscito, mi sembrano buone. Sono contento»

A marzo uscirà il tuo album d'esordio: cosa ci dobbiamo aspettare?

«È un disco sincero. Non mi sono soffermato su quello che 'va di moda', minutaggio delle canzoni, suoni sbalorditivi, e roba del genere. Volevo tornare a scrivere canzoni che suonassero bene anche solo per chitarra e voce. Poi nella fase di arrangiamento ho semplicemente preso quello che veniva, e le mie influenze più brit e anni '90»

In tanti ci avevano provato a indovinare chi si nascondesse dietro il nome LefrasiincompiutediElena: che messaggi ti arrivavano sui social?

«Quando uscì "Fiori e Camomilla", c'è stata tanta gente che conoscevo e mi parlava di questa nuova band, ma non avevano capito fossi io. Era una cosa davvero spassosa»

Quali sono i tuoi progetti per il futuro immediato?

«Mi sto gustando in questi giorni la sensazione che si ha quando si pubblica un nuovo singolo, attendendo il disco e i prossimi concerti live che annuncerò a breve. Stiamo mettendo a posto alcune cose con la band, sarà molto bello. E nel frattempo continuo a scrivere»

E infine non possiamo non chiedertelo: tu racconti quello che Elena non ha potuto finire di raccontare... ma chi è Elena?

«Tutti siamo Elena, e tutti ne abbiamo avuta una. Come diceva il grande maestro Camilleri: Una e centomila. Mai “nessuna”»