Locus Festival, il 1 agosto arriva Little Simz, la nuova icona del rap inglese

Sarà Little Simz il secondo grande nome che infiammerà il palco della 16esima edizione del Locus Festival di Locorotondo (Ba). Dopo l'annuncio del live di Paul Weller, il 25 luglio, Little Simz si esibirà sabato 1 agosto alle 21 a Mavùgliola Masseria, unica data in Italia. Un'artista che rappresenta un nuovo suono per una nuova generazione del rap e del grime nel Regno Unito: il suo capolavoro 'Grey Area' è fra i migliori album del 2019, e si apre alla grande tradizione della black music. Elogiata da Gilles Peterson e Kendrick Lamar, scelta da Gorillaz, Anderson Paak e Lauryn Hill come opening act, apprezzata anche come attrice nella serie Top Boy su Netflix, con svariati EP ed album pubblicati dal 2014, Little Simz arriva al Locus in piena forma e maturità artistica. Un evento che nel 2020 continua idealmente, con un nuovo linguaggio, l'attitudine musicale

portata da Ms Lauryn Hill nello straordinario live dello scorso anno.

I biglietti per il concerto sono disponibili subito tramite l'app DICE (20,70€ per i primi 100 biglietti, prezzo per le prime due settimane). Per tutti gli eventi, l'acquisto sarà disponibile solo su mobile (smartphone e tablet). Il Locus Festival è il primo grande festival italiano ad aderire a questa innovativa piattaforma di ticketing, molto apprezzata per la tecnologia innovativa, la semplicità di utilizzo e la lotta al bagarinaggio.

La sedicesima edizione del Locus festival si svolgerà nei weekend tra il 25 luglio ed il 15 agosto 2020, con grandi nomi della scena musicale internazionale, e con tante altre attività culturali. Il concept di questa edizione è Open Eyed Music, musica a occhi aperti, per una reale esperienza culturale collettiva in uno dei borghi più belli d’Italia: Locorotondo, in Puglia, nel cuore della valle d’Itria.