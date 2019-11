«Ophelia», l'esordio della salentina Valentina Marra, con un'«incursione» di Alessandro Quarta

Ophelia è il titolo del disco d’esordio della salentina Valentina Marra, prodotto da Miraloop Records - Diamonds. Sette tracce, scritte e arrangiate da Valentina Marra, in cui hanno partecipato Alessandro Quarta per la registrazione di "Mankind", Luigi Botrugno (pianoforte in “Ophelia”), Eleonora Carbone (arpa celtica) e Alessandro Dell'Anna (tromba in “Nemo”).



Dopo gli studi di conservatorio e molte esibizioni dal vivo, oltre alla collaborazione nella registrazione del disco “Mentre tutto scorre” dei Negramaro, Valentina Marra ha pubblicato questo album grazie anche ai numerosi supporter della campagna di crowdfunding su Musicraiser. “Ophelia” è un album in cui il femminile ricompone il sensibile, ricuce le ferite, facendo nascere un nuovo cuore umano, capace col suo ritmo vitale di costruire una storia diversa dentro la trama del mondo.

«Questo album è un viaggio sonoro che scandaglia l’animo umano tessendone luci e ombre, in una trama di storie, che partono da ferite, da forme diverse di dolore. Mankind, umanità, apre la strada alle prime tracce in cui risuonano le fatiche dell’essere umano, l’illusione del benessere vuoto, la volontà di controllo della vita, l’immobilità della morte», ha dichiarato la musicista salentina, classe '82, nata a Galatina (Le). Dopo gli studi in conservatorio, Valentina ha collaborato con numerose orchestre e suonato in diversi teatri italiani ed esteri (Buenos Aires, Cordoba, Rosario, Santiago del Cile, San Paolo, ecc). Ha

partecipato alla Tournée dei Vent’Anni dell’Orchestra Giovanile Italiana diretta dal M° Daniele Gatti, mentre dal 2006 al 2013 ha collaborato con l’Orchestra Giovanile “L. Cherubini” diretta dal M° R. Muti. Tra le altre collaborazioni ci sono nomi come Renato Zero, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Al Bano, Ron, Alexia, Stefano Di Battista. Attualmente insegna violino in numerose associazioni musicali del Salento ed è iscritta al Corso Accademico di II livello in Musica Elettronica al Conservatorio “E. Duni” di Matera.