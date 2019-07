Locus Festival: Mahmood aprirà il concerto di Lauryn Hill, il 7 agosto

Sarà Mahmood ad aprire il concerto di Ms Lauryn Hill il 7 agosto, al Locus Festival di Locorotondo. Presentato, quindi, il programma definitivo della rassegna del comune Barese, che dal 27 luglio al 17 agosto offrirà grandi live, incontri, cinema, una mostra e dj set sulla costa.

Il concerto della regina della soul music moderna sarà quindi aperto dal live di Mahmood, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, e che dominato tutte le classifiche con il brano Soldi, doppio disco di platino e tuttora al primo posto tra i brani più passati dalle radio.

Il programma dei live nella quindicesima edizione del Locus prevede quattro eventi in prevendita con Ms Lauryn Hill e Mahmood, Calcutta aperto da Giorgio Poi e Margherita Vicario, French Kiwi Juice con Mecna, e Four Tet e Ben Ufo con Dj Khalab. Altri eventi saranno poi a ingresso libero, con Josè James, Colin Stetson, Mammal Hands, Lee Fields & The Expressions, Colle Der Fomento, e tanti altri.

Oltre la musica, il Locus 2019 offre un interessante percorso culturale, con incontri, proiezioni cinematografiche e una mostra d'arte, sempre nel centro storico di Locorotondo. Tre i film in programma: "Betty Davis ‒ Miles, Jimi e il funk” (Sky Arte - regia di Philip Cox), "Ryūichi Sakamoto: CODA" (2017 – regia di Stephen Schible) ed infine "Che fare quando il mondo è in fiamme?" (2018 - regia di Roberto Minervini).

I Talk "Locus Focus" sono curati dagli scrittori Nicola Gaeta e Vittorio Bongiorno, ed avranno ospiti come Roberto Pisoni e Guido Casale di Sky Arte, Fabrizio Versienti, Gianluigi Trevisi, e coinvolgeranno gli stessi artisti che si esibiscono sul palco.

Ogni incontro sarà collegato ad un film della serie Locus Movies, proiettato di notte dopo i concerti nel suggestivo complesso di Sant’Anna di Renna.

Forever Young è la mostra pensata e progettata per festeggiare i 15 anni di vita del Locus Festival e ripercorre i concerti più significativi di questi anni. 15 tra gli illustratori più interessanti del panorama italiano rendono omaggio agli ospiti più significativi delle 15 edizioni del festival, con 15 ritratti-locandina in serigrafia che riportano alla mente anche le date dei concerti e i luoghi dove questi si sono svolti. I lavori saranno in mostra presso Casa Locus, nel centro storico.