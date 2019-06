Effemme, la cantante tarantina e il nuovo videoclip girato a Hollywood

È stato registrato ad Hollywood, Los Angeles, nei prestigiosi “Paramount Recording Studios” il primo singolo originale della cantante diciannovenne tarantina Effemme, che ha composto parole e musica di “Soul speech”, il suo primo brano originale; la cantante ha inciso la sua voce coadiuvata dal suo produttore Giorgio Mongelli, musicista e songwriter laureato al Berklee College of Music di Boston, e da Segal Huredia, Multi-Grammy sound engineer che ha lavorato con personaggi di spicco del mondo della musica del calibro di Snoop Dogg, Jay Z (“Renegade” con la partecipazione di Eminem) e tantissimi altri artisti di fama internazionale. Il video di Soul Speech è disponibile a questo link.

Il singolo di Effemme vede inoltre la partecipazione come guest star di un altro big della musica internazionale: Carl Canedy, produttore degli Antrax e leggendario batterista dei Manowar e dei Rods.

Sempre negli Stati Uniti è stato girato il videoclip di “Soul speech”, che ha visto Effemme impegnata come protagonista in diverse location della Città degli Angeli.

Il singolo ed il videoclip sono stati prodotti da Mongelli, tra le altre cose produttore della cantante americana Cheryl Porter, per l'etichetta discografica "Flagship Records".

Effemme, talentuosa cantante Tarantina, coltiva la sua passione per il canto sin da giovanissima. Nel 2017 si trasferisce a Lecce dove comincia ad intraprendere seriamente gli studi musicali, e attualmente studia con la cantante e vocal coach Cheryl Porter. Nel 2018 vince il premio inedito durante il concorso di canto “Note e voci dal Salento” assegnato dal Produttore Giorgio Mongelli con il quale intraprende un percorso discografico che la avvierà alla sua carriera da cantante solista. Nell'estate 2018 partecipa come vocalist per il cantante Antonio Ancora a diverse date del "Ciccio Riccio in Tour", evento live organizzato dall'omonima Radio, che l'ha vista impegnata in più date nel Sud Italia. Effemme è inoltre vocalist del gruppo RagnaRock con il quale ha partecipato alla notte della Taranta 2018 e a una puntata della trasmissione tv Linea Verde. A dicembre 2018 è ospite del Gran Gala di Natale di "Radio Idea", importante emittente del Sud Italia. A fine dicembre 2018 debutta come cantante solista con "The last good day of the year", incidendo la sua voce a Londra negli studi di registrazione Abbey Road (dove hanno registrato gruppi come Beatles e Pink Floyd), coadiuvata da Mongelli con l'ausilio di Chris Bolster, ingegnere del suono per Oasis, Foo Fighters, Maroon 5, Ozzy Osbourne, Paul McCartney, Take That e molti altri. Il brano originale fu un successo mondiale scritto e prodotto nel 1999 da Davey Ray Moor, che ha suonato nuovamente la tromba nella nuova versione di Effemme. Con i Ragnarock è stata protagonista anche della trasmissione televisiva L'anno che Verrà, condotta da Amadeus nella notte tra il 31 dicembre 2018 e il 1 gennaio 2019. Nello stesso mese si è esibita anche a Los Angeles al Namm show, il trade show di strumenti musicali più importante al mondo, dove la cantante ha svolto le sue performance durante tutta la manifestazione. A febbraio 2019 firma un contratto diretto di endorsement con la ditta americana "ISP Technologies" diventando una degli artisti del prestigioso marchio (i cui prodotti sono distribuiti in tutto il mondo) insieme a personaggi di spicco della musica internazionale come Madonna, Aerosmith, Toto e molti altri. Ad aprile 2019 il testo da lei composto "Vivo sospesa", partecipante alla sesta edizione del Premio Cet Scuola Autori di Mogol, è stato inserito dalla Aletti Editore nella raccolta antologica 2019, impreziosita dall'introduzione a cura dello stesso Mogol. Sempre ad Aprile 2019 Effemme vola nuovamente negli States dove comincia il lavoro del suo nuovo singolo “Soul speech”. Effemme, attualmente, oltre a scrivere nuovi brani inediti, si esibisce live in duo, trio o formazione completa, dove propone un repertorio composto dai classici del blues, soul, pop e rock internazionale.