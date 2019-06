«Di un'altra costellazione»: l'esordio solista di Gianpiero Della Torre, leader dei Toromeccanica

È uscito il 14 Giugno scorso "Di un'altra costellazione", il primo singolo da solista di Gianpiero Della Torre, musicista e cantautore classe ‘79 già frontman dei Toromeccanica, con all'attivo 10 singoli e due dischi, distribuito da Tunecore.

Un brano dalle sonorità che richiamano il periodo tra la fine degli anni novanta e il 2000. Una miscela di chitarre basso e piano Rhodes, registrati con strumenti reali avvalendosi delle più avanzate tecnologie, ma con il cuore di una volta, per fare da sfondo ad una storia dove l'amore tra due persone è raccontato nel momento in cui questo non ha più la possibilità di esistere, ma di essere ricordato o allontanato ("non cercarmi non esisterò per te") e forse anche troppo idealizzato ("tu che sei di un altro cielo di un'altra canzone, che sei di un'altra costellazione").

Prodotto da Marco Ancona, è il primo tassello di questo percorso accompagnato da un videoclip firmato Davide Restino, e che si può visualizzare a questo link.