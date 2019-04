La «Poesia e Civiltà» di Giovanni Truppi in concerto a Bari: «Lavorare con una major mi ha sorpreso»

Arriva a Bari il talento del cantautore napoletano Giovanni Truppi, che porta in concerto al Garagesound (via Mauro Amoruso Manzari) il suo album Poesia e Civiltà. L'abbiamo intervistato per farci raccontare qualcosa della sua carriera e del suo background artistico:

Quali tematiche hai voluto trattare in questo disco, che sta riscuotendo un gran successo di critica? Lo possiamo definire «politico»?

«In realtà penso che la politica sia presente un po' in tutto quello che facciamo, anche quando scegliamo di non considerarla. Mi sembra di averla sempre fatta, a mio modo, e in questo caso probabilmente il fatto di aver selezionato alcuni argomenti e reso alcuni concetti più espliciti mi ha aiutato. Le due parole del titolo, poi, aprono un gran dibattito, sono "ingombranti", è una cosa voluta»

Sei un grande osservatore della società d'oggi, lo si percepisce nelle tue canzoni: dove ritrovi la "poesia" e la "civiltà"?

«Se osserviamo con attenzione le possiamo trovare anche molto vicino a noi, nei gesti delle persone che ci sono intorno, ad esempio, in come gli altri stanno al mondo, anche coloro che non conosciamo. Tutti potenzialmente possono compiere gesti di poesia e di civiltà»

Palco e studio, due dimensioni fondamentali per un artista. In quale delle due ti senti più a tuo agio?

«Sicuramente chiudermi in studio dà meno possibilità di confronto, mi fa sentire più libero di sperimentare, di sbagliare. Il palco è più rischioso, ma sono due cose che si alimentano a vicenda»

Poesia e civiltà è il tuo primo album con una major (Virgin/Universal, ndr.), che cosa è cambiato rispetto alle tue esperienze precedenti, da indipendente?

«Innanzitutto ho avuto più possibilità, sono stato tanto tempo negli Stati Uniti. Non mi aspettavo di avere tanta libertà da parte loro, ero un po' sulla difensiva all'inizio di questo rapporto e sono rimasto molto sorpreso del fatto che sono stato lasciato libero di fare quello che mi premeva, che ritenevo giusto»

Tra i tuoi riferimenti citi grandi cantautori italiani, e leggendo le varie critiche sui tuoi lavori è stato detto che sei un cantautore "sottovalutato". Ti senti effettivamente così?

«Ho una storia ancora abbastanza breve»

Progetti futuri?

«Non so ancora quando finirà il tour, mi piacerebbe scrivere ancora. In questo disco ho privilegiato delle cose, sto cominciando a fantasticare sul prossimo. Ora penso al percorso in giro per l'Italia»