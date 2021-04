Laterza: in officina coltiva la cannabis, sequestrati 23kg di hashish a un 34enne

I carabinieri di Laterza (Ta) hanno perquisito l’officina meccanica e la residenza di un 34enne, del posto, incensurato, che è stato tratto in arresto per illecita detenzione di stupefacenti. Trovati e sequestrati: una serra in un locale sottostante all'officina, dove c'erano 89 piante di cannabis indica, coltivate in altrettanti vasi, alte in media circa 50 cm, alimentate da tre lampade alogene con segnalatore di umidità; 48 panetti di hashish e diversi pezzi della stessa sostanza per circa 23 kg.; 850 grammi di marijuana già essiccata; un bilancino elettronico, una macchinetta per il sottovuoto ed altro materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. L'uomo si trova ai domiciliari.