Taranto, la visita del governatore al cantiere dell'ospedale S. Cataldo

TARANTO - Sopralluogo del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto, per assistere alla prima gettata di cemento in cui ha lanciato una monetina in segno beneaugurante. "Il rito della monetina da lanciare nella prima gettata di cemento è simbolico - ha ricordato il governatore - così hanno fatto i nostri padri e i nostri nonni, quelli che hanno fatto qualcosa d’importante per lasciare ai posteri una traccia della nostra comunità». In diretta facebook, il governatore ha detto che per il San Cataldo «si lavora giorno e notte. Questo cantiere - ha aggiunto - è importantissimo per tutta l’area ionica e per la Puglia intera perché, insieme alla nuova facoltà di Medicina di Taranto, rappresenta il futuro della nostra sanità. Ed è importante verificare l’andamento dei lavori che come vedete procedono a pieno regime». L'ospedale, che sorgerà in prossimità della statale 7, lungo la nuova direttrice tra Taranto e San Giorgio Jonico, è stata finanziata con l’Accordo Quadro «Benessere e Salute" sottoscritto dal Ministero e dalla Regione Puglia. Il raggruppamento temporaneo di imprese che eseguirà i lavori, capeggiato dalla Debar Costruzioni spa di Bari, si è impegnato a consegnare l’opera in soli 399 giorni lavorativi, impiegando tre turni giornalieri. «Entro il 2021 - ha detto Emiliano - quest’opera sarà terminata. Non è una cosa semplice rendere operativa una struttura sanitaria che sarà il più grande ospedale pugliese». La struttura comprenderà 715 posti letto in un edificio costituito da 6 blocchi principali, 70 ambulatori, 28 sale di diagnostica, 19 sale operatorie.