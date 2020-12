Taranto, Dad per i bambini ricoverati al SS Annunziata

Inizierà il 7 gennaio prossimo il progetto «Scuola in ospedale», iniziativa che coinvolgerà i piccoli degenti dei reparti di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, alla quale l'amministrazione comunale parteciperà fattivamente fornendo i dispositivi elettronici per fare didattica a distanza. Le lezioni partiranno con l’ausilio di tre insegnanti nominate espressamente per la Scuola in ospedale. Nei prossimi giorni le tre docenti si coordineranno con l’Ufficio Scolastico Provinciale per la realizzazione dei progetti da sottoporre ai piccoli pazienti e per le modalità di approccio.