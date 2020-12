Taranto, i «riciclalberi» illuminano i quartieri Tamburi e Lama

TARANTO - Gli alberi di Natale più green di Taranto da questa sera illuminano anche i quartieri Tamburi e Lama. Dopo l'accensione giovedì a San Vito (nella zona in prossimità della Scuola Sottufficiali della Marina Militare) del primo dei "Riciclalberi" realizzati da Kyma Ambiente in collaborazione con le associazioni di “Rete a Raccolta”, oggi è stata la volta di altre due installazioni. Una in piazza Gesù Divin Lavoratore, posizionata sul sagrato della chiesa; la seconda nello spazio consacrato della parrocchia Regina Pacis.



All'inaugurazione hanno partecipato il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli, gli assessori del Comune di Taranto Paolo Castronovi, Francesca Viggiano, Deborah Cinquepalmi, il consigliere regionale e comunale Vincenzo Di Gregorio, i parroci padre Nicola Preziuso e don Luigi Pellegrino, la preside dell'Istituto Comprensivo Statale Vico - De Carolis Giovanna Lato, la comunità e "Rete a Raccolta", che mette insieme le associazioni Retake Taranto, SiAmo Taranto, Legambiente Taranto, Plasticaqquà Taranto, Così Parlò Zarabusta, Insolita Isola Taranto, Oratorio San Giuseppe e Pro Loco Capo San Vito.