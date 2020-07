Salvini, il tour pugliese parte da Martina Franca: accolto tra applausi e fischi

Lavoro, lavoro, lavoro: è questa la priorità. Lo ha detto più volte ieri sera il leader della Lega, Matteo Salvini, a Martina Franca per l’inaugurazione della nuova sede nella capitale della Valle d’Itria, accettando l’invito del vice coordinatore regionale, l’ex parlamentare Gianfranco Chiarelli, in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni regionali che a Martina vedono la candidatura del coordinatore provinciale, Giacomo Conserva, schierato tra i big nella lista della Lega. Martina Franca è stata la prima tappa pugliese della due giorni di Salvini nella regione.

Un taglio del nastro anticipato, qualche ora prima, da una manifestazione di contestazione da parte di studenti e militanti uniti dal coro anti-Salvini, in piazza Marconi, a pochi metri di distanza dalla nuova sede della Lega in via Taranto. Ingente il dispiegamento delle forze di polizia che hanno blindato la zona e accompagnato il corteo in avvicinamento. Non sono mancati momenti di tensione quando alcuni contestatori si sono mescolati con i sostenitori, mentre sul palco stava intervenendo l’ex parlamentare del Pdl, Nuccio Altieri.

All’arrivo di Matteo Salvini la platea si è divisa tra applausi e fischi, con il leader della Lega che, come nel suo stile, non ha mancato di inviare messaggi di provocazione durante il suo breve comizio proprio ai suoi contestatori, tenuti a distanza e bloccati da un cordone di poliziotti.

“Da questa Unione Europea non mi aspetto nulla, solo chiacchiere, fatti zero. Da questo Governo mi aspetto ancora meno perché hanno promesso tanto e l’unico risultato concreto è che hanno triplicato gli sbarchi dei clandestini sulle coste italiane. Non ho capito se al Governo sono degli incapaci o dei complici e per salvare la poltrona hanno promesso all’Europa, che l’Italia tornerà a essere un campo profughi”, ha detto Salvini commentando le difficoltà che sta incontrando il negoziato europeo circa gli aiuti finanziari post Covid. Poi un passaggio sulla situazione dello stabilimento siderurgico di Taranto. “Non si può perdere l’Ilva - ha dichiarato Salvini -, non si può perdere la produzione dell’acciaio, bisogna andare avanti con le bonifiche, la salute, l’ambiente, ma non si può togliere a Taranto, alla Puglia e all’Italia, una produzione importante. Si devono mettere d’accordo al Governo - ha aggiunto Salvini - perché sapete come rischia di andare a finire? Che l’investitore indiano scappa, non paga la penale che dovrebbe pagare e non si fa la bonifica, né si rilancia il sito industriale”.