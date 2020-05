Taranto, porta di ferro e telecamere a protezione della droga: piazza di spaccio scoperta dalla polizia

Un appartamento in via Maturi, a Taranto, adibito a sede logistica per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è stata la traccia seguita dai Falchi della Squadra Mobile che li ha condotti, in breve tempo, ad individuare e a smantellare un’altra centrale della droga in città e a denunciare colui che la gestiva. L’immobile, un appartamento al quinto piano di un condominio,

era protetto da una porta di ferro di fattura artigianale e da due micro-camere mimetizzate nelle pareti.

Al momento dell’irruzione gli agenti hanno sentito nitidamente passi frenetici e il rumore dello scarico del water. È stato così bloccato un 20enne tarantino, con a carico già precedenti in materia di stupefacenti. Nell’abitazione è stato trovato un monitor sul quale scorrevano le immagini sia del pianerottolo sia delle scale e, sotto un mobile della cucina, numerosi “cerchietti” di cellophane, solitamente utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. All’interno di un ovetto di plastica, inoltre, un pezzo di hashish. Nel corso della perquisizione è stata recuperata anche la somma di 450 euro in banconote di piccolo taglio, nascosta in un armadio. Il gestore della fiorente piazza di spaccio è stato così denunciato per detenzione e spaccio di sostanza

stupefacente e furto aggravato di corrente elettrica per un allaccio abusivo, mentre la sostanza, il denaro, probabile provento

dell’attività di spaccio, e altro materiale trovato sono stati sequestrati.