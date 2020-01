Taranto, polizia trova fucile nascosto su un terrazzo

Nel corso di una perquisizione in uno stabile della città vecchia, a Taranto, i poliziotti hanno trovato un fucile AK 47 con caricatore e 12 munizioni calibro 7,62. L'arma, efficiente e in buone condizioni, era sul terrazzo, in una busta di plastica nera, nascosta sotto il motore di un climatizzatore. Si ritiene che qualcuno possa essersene disfatto poco prima dell'arrivo degli agenti. Si indaga per capire se sia stata utilizzata.