Taranto, picchiarono 3 ragazzi fuori da un bar: denunciati in 4

La polizia di Taranto ha denunciato quattro ragazzi per lesioni aggravate e rapina, in concorso fra loro. Lo scorso 6 ottobre, davanti a un locale del capoluogo ionico, molto frequentato, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione di un'aggressione a tre ragazzi, costretti a ricorrere ai soccorsi del 118. Il movente del gesto sembra essere stato un banale scambio di offese nel locale, e che poi era continuato sul marciapiede esterno. I quattro si erano prima allontanati, poi erano ritornati per vendicare le offese subite: sono volati calci e pugni, in particolare nei confronti di uno dei ragazzi. Un regolamento di conti in piena regola. I responsabili sono stati identificati grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, e alle testimonianze raccolte. Addirittura uno dei denunciati si sarebbe impossessato di un cellulare di una delle vittime.