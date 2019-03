Taranto, area costiera trasformata in deposito abusivo con 38 barche: sequestrata

La Guardia Costiera di Taranto ha sequestrato un'area della costa di 1300 mq, all'altezza di viale Virgilio, che era stata trasformata in area di rimessaggio abusivo di barche. In parte era asfaltata, e in parte era stata resa carrabile con del pietrisco. All'interno i militari hanno trovato 38 barche, tutte sistemate su carrelli e strutture metalliche, due container che facevano da spogliatoio e bagno e materiale vario per le lavorazioni nautiche. Le indagini proseguiranno per risalire ai responsabili dell'attività abusiva.