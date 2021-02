Il Comandante delle Forze Operative Sud Tota, in visita ai Reparti di stanza in Puglia

BAT - Nell'ambito delle visite ai Comandi ed enti dipendenti, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Sud, accompagnato dal Comandante della Brigata “Pinerolo”, Generale di Brigata Giovanni Gagliano, e dal Comandante del 15° Reparto Infrastrutture di Bari, Colonnello Antonio Micunco, si è recato presso alcuni dei Reparti di stanza in Puglia.

L'alto Ufficiale ha visitato il 7° Reggimento Bersaglieri dove è stato accolto alla Caserma “Trizio” di Altamura dal Comandante del Reggimento, Colonnello Giovanni Ventura. Nell'occasione il Generale Tota ha partecipato all’inaugurazione di due palazzine destinate a uso alloggiativo, ristrutturate secondo i moderni canoni edilizi, intitolate a due sottufficiali del Reggimento scomparsi prematuramente per cause naturali. Ogni edificio consta di 40 posti letto, suddivisi in 10 stanze da 4 letti ciascuna.

A margine della visita, il Generale Tota ha incontrato la Dottoressa Rosa Melodia, Sindaco della città di Altamura. Presso il Comune della località pugliese ha anche inaugurato il banner commemorativo per i 150 anni della costituzione del 7° Reggimento Bersaglieri, che rimarrà esposto sulla facciata del palazzo municipale per tutto l'anno in corso.

La giornata è proseguita con la visita presso la Caserma “M.O. Nacci” di Lecce, sede del Reggimento “Cavalleggieri Di Lodi” (15°), dove il Generale Tota è stato accolto dal Colonnello Francesco Serafini, Comandante del Reggimento.

A seguire, ha fatto tappa alla Caserma “Stella” di Barletta dove il Colonnello Sandro Iervolino, Comandante dell’82° Reggimento Fanteria “Torino” ha mostrato i primi VTLM 2 NEC (Network Enabled Capabilities) con torretta remotizzata HITROLE light. Questi primi 16 nuovi “Lince” fanno parte di una fornitura di 34 VTLM 2 NEC destinati a tutti i Reggimenti della Brigata “Pinerolo”. Il rinnovamento di queste piattaforme da combattimento offrirà al personale militare, impiegato in Patria e in operazioni all'estero, maggiori standard di sicurezza, protezione ed efficienza. I nuovi VTLM saranno equipaggiati con apparati di ultima generazione che miglioreranno le comunicazioni radio e satellitari e l’integrazione interforze.

A margine della visita all’82°, il Generale Tota ha incontrato il Prefetto della provincia di Bari Andria Trani (BAT), Maurizio Valiante, al quale ha espresso la vicinanza dell'Esercito al territorio e ha confermato la piena collaborazione fra le istituzioni, nonché l’impegno e la disponibilità a collaborare sinergicamente per offrire una risposta alle esigenze della collettività, anche ai fini del rafforzamento della sicurezza.

Durante le sue visite, il Generale Tota ha avuto modo, mediante degli “office call” con il Comandante della Brigata e tutti i Comandanti di reggimento, di fare un punto di situazione sulle attuali e future attività operative - addestrative dei reparti della “Pinerolo”.

Ha incontrato anche il personale dei diversi reparti dell’Unità, esprimendo loro piena soddisfazione per la professionalità e la competenza dimostrata nella condotta delle recenti attività, esortando tutti a proseguire sulla scia dell'entusiasmo, della collaborazione e dei risultati conseguiti.

Tutte le attività e gli incontri con il personale militare sono avvenute nel pieno rispetto delle norme volte al contenimento e contrasto alla diffusione del CoVid-19.