Potenza, 2 auto e un furgone fuori strada in tangenziale: muore dottoressa 58enne

Un grave incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 9 lungo una discesa della tangenziale nord di Potenza. Due auto e un furgone sono usciti di strada, probabilmente per il manto stradale ghiacciato: un uomo e una donna a bordo di una Fiat Panda sono stati estratti dall'abitacolo dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco di Potenza e trasportati in ospedale, ma per la donna, una dottoressa 58enne, non c'è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo. L'uomo è in Rianimazione. La dinamica dell'incidente verrà stabilità dai carabinieri e dalla polizia locale di Potenza.

(Tony Vece)