Potenza, si ribalta con l'auto dopo tamponamento: donna illesa

Un incidente è avvenuto questa mattina in via Vaccaro a Potenza: una Fiat Panda ha urtato una Hyundai in sosta, e si è ribaltata. Rocambolesca è stata la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco, la Polizia Locale e l'ambulanza del 118. Tuttavia la conducente della vettura capovolta fortunatamente non ha riportato gravi danni, solo tanto spavento.

(Foto Tony Vece)