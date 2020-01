Potenza, il bomber França incontra i vigili del fuoco e gli studenti

Incontro tra il bomber del Potenza Carlos França e i vigili del fuoco del comando regionale di Basilicata. Su invito del direttore Emanuele Franculli, tifosissimo e abbonato dei rossoblù, l'attaccante brasiliano ha incontrato gli agenti e il personale della sede potentina dei pompieri. Con loro anche gli alunni della classe V della scuola primaria Gianni Rodari di Bucaletto e gli studenti dell'Istituto Superiore Da Vinci-Nitti.

Tra i momenti più toccanti l'abbraccio chiesto da Anna, una bimba che ha stretto a se il calciatore 40enne. E sull'età e l'incredibile condizione atletica di França, si è soffermato il direttore regionale dei VF Emanuele Franculli: «La sua tenacia e il suo coraggio accomunano gli ideali che contraddistinguono i miei uomini. Carlos ha vinto la sua partita più importante della vita sconfiggendo un tumore alla colonna vertebrale, è tornato a giocare e oggi rappresenta un esempio di correttezza e lealtà per tutti i lucani». Proprio in questo momento triste per il calcio in regione, dopo gli episodi del 19 gennaio scorso, França ha sottolineato: «Speriamo che d'ora in poi tutti quanti siano più coscienti e che i veri valori dello sport prevalgano su tutto. Quello che è accaduto non deve più succedere». Da oggi il numero nove del Potenza è diventato vigile del fuoco ad honorem, ha dichiarato Franculli, che insieme al comandante provinciale Romeo Panzone, ha consegnato il casco dei pompieri al calciatore. «Carlos è un campione di tutti, dell'intera regione Basilicata», ha concluso il direttore regionale.

(foto Tony Vece)