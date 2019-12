Potenza, la città imbiancata regala scenari fiabeschi

POTENZA - La neve è arrivata e forse altra ne arriverà. Potenza si risveglia imbiancata, regalando scenari fiabseschi e suggestivi ai numerosi turisti che che si stanno riversando in città in previsione del 31 dicembre quando le telecamere di Ra1 1 si collegheranno in prima serata proprio con il capoluogo lucano per «L’Anno che verrà», il tradizionale concerto di fine anno in piazza Mario Pagano presentato da Amadeus.

Neve a parte, «la città si è organizzata per accogliere nel migliore dei modi l’evento, anche alla luce dell’esperienza già vissuta», assicura il sindaco di Potenza, Mario Guarente.

Non solo a Potenza. La coltre bianca si è riversata anche su altri comuni lucani e un po' ovunque le temperature sono andate sotto lo zero anche di alcuni gradi.