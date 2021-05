Arresto De Benedictis: in masseria Andria un tesoretto di nuove armi trovate in un nascondiglio in cucina

La polizia nel pomeriggio di ieri ha eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nella tenuta di campagna dell’imprenditore agricolo andriese Antonio Tannoia, detenuto, già colpito da provvedimento cautelare lo scorso 13 maggio, con Giuseppe De Benedictis, 59 anni, all’epoca dei fatti Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari e Antonio Serafino, Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Italiano, indagati per i reati di porto e detenzione di armi da guerra ed esplosivi, di armi comuni da sparo e di munizionamento per armi da guerra e per armi comuni.

La perquisizione è scattata nella giornata di ieri nella masseria dell'imprenditore, a seguito di ulteriori accertamenti finalizzati a rintracciare materiale bellico e armi che potevano non essere state rinvenute nel corso dell’operazione dello scorso 29 aprile che aveva portato al maxi sequestro di un vero e proprio arsenale per armi da guerra comprendente più di 200 pezzi tra fucili mitragliatori, fucili a pompa, mitragliette comunemente usate dalla criminalità organizzata in agguati armati (tra gli altri, 2 kalashnikov, 2 fucili d’assalto AR15, 6 mitragliatrici pesanti Beretta MG 42, 10 MAB, 3 mitragliette UZI), armi antiche e storiche, pistole di vario tipo e marca, esplosivi, bombe a mano ed una mina anticarro, oltre a circa 100.000 munizioni di vario calibro.

I sospetti sono stati confermati: nella masseria di proprietà di Tannoia, in cucina, nascoste in un vano segreto ricavato nella parete retrostante gli elettrodomestici, protetto a sua volta da una finta parete di mattonelle scorrevoli che copriva una piccola porta in ferro serrata, venivano rinvenute e sequestrate:

- Una pistola semiautomatica marca Remington mod. 1911 cal. 45, corredata di caricatore e cartucce;

- Una pistola semiautomatica marca Walther mod. P.38 cal. 9x19, corredata di caricatore e cartucce;

- Una pistola di provenienza belga, cal. 6.35

- Un fucile d’assalto Sabre Defence mod. XR15 cal. 223 Remington corredato di caricatore e di 19 cartucce.

- Un fucile mitragliatore del tipo MG42

- Un fucile d’assalto del tipo MP40

nonché parti di arma (canna, otturatori, cartuccere, caricatori per armi da guerra) e circa un migliaio di munizioni di vario calibro, anche da guerra. Tutto il materiale sequestrato si presentava in perfetto stato di conservazione. All’interno di una finta presa per la corrente elettrica, sono state rinvenute e sequestrate 1.100 sterline e documenti bancari.