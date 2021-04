Foggia, scontro fra bus di linea e due auto: traffico rallentato, nessun ferito

Un incidente su viale XXIV Maggio a Foggia ha causato questa mattina diversi rallentamenti al traffico. Tre i veicoli coinvolti, all'incrocio con via Montegrappa: una Suzuki Swift, che si è scontrata con un autobus di linea, e una Hyundai Atos lì parcheggiata. Non ci sono feriti per fortuna. Sul posto la Polizia Locale per tutti i rilievi.

(foto Maizzi)