Conversano, in una grotta il sepolcro del Conte

Il monastero di Santa Maria dell’Isola, a circa un chilometro dalla città sulla provinciale per Rutigliano, è stato edificato circa sei secoli fa (1462) su una grotta che custodiva una immagine Mariana che si narra sia venuta in sogno a una fanciulla. Questa grotta, per secoli inaccessibile, è ora al centro di un importante restauro conservativo del suo «tesoro»: alcuni affreschi antichissimi, un altare, alcune maioliche e il sepolcro del Conte Giulio Antonio Acquaviva d’Aragona, primo conte di Conversano, l’eroe della battaglia di Otranto (1481) che alla guida dell’esercito del Regno di Napoli sconfisse i Turchi Ottomani ma cadde in una imboscata.

Grazie all’autorizzazione del rettore del monastero, don Leonardo Mastronardi, e della madre superiora Maria Ausiliatrice della famiglia religiosa del Verbo Incarnato, «La Gazzetta del Mezzogiorno» ha avuto il privilegio di calarsi, con il suo cronista accompagnato dalla professoressa Elisabetta Longo (responsabile del restauro) e dal professor Mario Giannuzzi (storico locale), nella grotta e visionare il sito con i suoi affreschi e le numerose testimonianze venute alla luce.

A circa otto metri, appare il primo affresco: una Madonna con il Bambino Gesù tra le braccia. A destra c’è invece l’immagine di un Santo con abiti vescovili. Continuiamo a scendere e dinanzi a noi appare un altare in pietra, in parte rovinato, dominato dall’affresco di una immagine Mariana (Santa Barbara) e ai lati sono riconoscibili, affrescati sul poco intonaco che rimane, le immagini di San Francesco e San Diego. Sulla sinistra si apre poi una voragine di quasi dieci metri e in questo «precipizio», prima murato con terriccio, circa 50 anni fa fu trovato un teschio. Ancora più giù fu trovato uno scheletro composto alla maniera francescana, ma senza testa.

«Forse si tratta dei resti mortali del conte Giulio Antonio - ipotizza il professor Giannuzzi - che dopo aver sconfitto i turchi a Otranto cadde in una imboscata e fu decapitato. Si narra che il cavallo del conte portò a Conversano il corpo senza testa e, poiché la chiesa dell’Isola fu costruita per volontà soprattutto di questo conte, fu sepolto nella grotta, in maniera quasi nascosta, riservata, in modo che nessuno potesse profanarlo; la minaccia dei turchi era infatti incombente».

L’ingresso della grotta si trova addossato alla parete della navata destra della chiesa. È una grotta naturale formatasi nel corso dei millenni a causa dei fenomeni carsici presenti in questa zona della Puglia. Successivamente è stata allargata mediante opere di scavo per potervi poi realizzare una scalinata in pietra che scende fino al piano sottostante in cui venne creata una piccola chiesa ipogea, «forse utilizzata inizialmente - spiega Giannuzzi - da monaci basiliani e successivamente decorata dalla comunità dei Frati Minori Osservanti ai quali erano stati affidati la chiesa e il convento dell’Isola da Giulio Antonio Acquaviva».

«La traccia più antica è rappresentata dall’affresco, forse trecentesco, che raffigura l’immagine Mariana - spiega Elisabetta Longo, docente in Conservazione e restauro dei beni culturali presso il Dipartimento in Scienze della terra e geo-ambientali dell’Università di Bari -. Gli altri affreschi in fase di recupero sono l’immagine di Santa Barbara e quella di un Santo vescovo. Il culto di Santa Barbara viene dall’Oriente e può anche essersi trattato di una espressione di devozione di monaci che provenivano dall’Est».

Al loro recupero hanno contribuito Michele Nicassio e Luca Rota, tirocinanti del corso in Conservazione e restauro dell’Università: «Questo restauro rappresenta un importante momento di conoscenza e studio - sottolinea la professoressa -, volto alla tutela e alla valorizzazione, attraverso la conoscenza, di un bene culturale che in questo caso ci permette di conoscere, ripercorrendole, importanti pagine di storia del territorio». L’intervento, commissionato dalla Diocesi di Conversano-Monopoli ed eseguito sotto la sorveglianza della Soprintendenza ai beni culturali, verrà completato entro la prossima Pasqua. Lo sforzo che la Rettoria del monastero insieme alla comunità delle Suore del Verbo Incarnato e alla Diocesi sta compiendo è di poter rendere fruibile il sito al pubblico. È in corso una raccolta fondi.