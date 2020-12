Foggia, al Policlinico Riuniti attivata prima struttura campale Obi– subintensiva della Puglia

FOGGIA - Attivata oggi 18 dicembre 2020 la del Policlinico Riuniti di Foggia, la prima delle tre strutture previste dalla Regione Puglia e dalla Protezione Civile. Erano presenti l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco, il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e il commissario straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia, Vitangelo Dattoli.

Una struttura campale, allestita in appena dieci giorni, attrezzata con apparecchiature e dispositivi da terapia intensiva, monitor multidisciplinari, moderni sistemi di ventilazione – invasiva, non invasiva e alti flussi, che potrà ospitare fino a 20 posti letto e che, insieme al modulo già esistente di 16 posti letto di sub-intensiva presenti al Pronto Soccorso e ai 10 posti letto di Rianimazione integrati, costituirà un’enorme area di 46 posti di sub-intensiva con un notevole potenziamento del livello di assistenza sanitaria, in previsione della possibile terza ondata dell’emergenza Covid. Si completa, così, la riorganizzazione del piano aziendale dell’emergenza Covid del Policlinico Riuniti di Foggia con il VI livello di allerta e con il potenziamento della Rianimazione e del Pronto Soccorso.

Uno straordinario sforzo organizzativo realizzato su più fronti. Da un lato, infatti, si è lavorato per il trasferimento della Rianimazione nel nuovo blocco operatorio, riuscendo così ad ampliare le disponibilità dei posti letto, e dall’altro si è proceduto alla liberazione di ulteriori spazi convertiti in posti letto destinati ai pazienti affetti da Covid-19.