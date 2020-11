Bari, il Parco Rossani si illumina per la prima volta

Il parco della Caserma Rossani si illumina per la prima volta. A mostrare la nuova area verde è stato martedì sera il sindaco Decaro in una diretta Facebook. «I lavori sono quasi conclusi - ha spiegato - ma per l'emergenza sanitaria è inutile inaugurarlo in questi giorni. Lo faremo quando saranno installate le panchine e le giostrine».

Il parco ha una grandezza di 30mila metri quadrati, un polmone verde nel cuore della città.