Foggia, divampa incendio in un capannone di ceramiche

FOGGIA - È ancora tutto da chiarire l'origine dell'incendio che, questa mattina, è divampato alla periferia di Foggia all'interno del ex capannonne ceramiche Zulli in tratturo «Camporeale». Le fiamme hanno causato una coltre di fumo che era visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che, oltre a mettere in sicurezza l'intera area circostante, sono state impegnate sino a tarda mattinata per avere la meglio sulle fiamme che hanno interessato gran parte del capannone.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire l'accaduto. A tal riguardo indispensabile sarà la relazione tecnica dei vigili del fuoco dalla quale si capirà innanzitutto la natura dell'incendio.