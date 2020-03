Coronavirus e creatività: nel Barese tutto diventa mascherina, dalla cipolla a una damigiana di vino

Da Acquaviva delle Fonti a Cassano Murge, il Coronavirus si 'combatte' come si può: mascherine in giro se ne trovano sempre meno, e i cittadini hanno cercato di organizzarsi nei modi più disparati e creativi. Così tutto diventa strumento per proteggersi il viso, da una damigiana di vino vuota alla cipolla rossa tipica di Acquaviva, passando per un bel finocchio con le foglie grandi.. Ecco le foto più esilaranti che arrivano dalla provincia di Bari.