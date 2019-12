Messaggi di speranza nelle cassette delle lettere dei pugliesi: l'idea dell'Anonimo Parolaio

In mezzo ai depliant e ai volantini di offerte per Natale, sistemate nelle cassette delle lettere o altrove aggrappate ai tergicristalli delle auto: lettere che parlano di mondo e di vita. Sono comparse, a centinaia sia nel Barese che nel Foggiano. Scritte da un anonimo parolaio che ha deciso di regalare un po' di poesia per questo Natale. Una battaglia silenziosa quella del misterioso scrittore o scrittrice, fatta con le parole. È l’autore stesso a dirlo: «Questa è la mia prima lettera, la prima di tante. Con queste lettere, voglio avere la possibilità di condividere tutto quello che so fare: scrivere». Questa prima lettera ha anche un titolo: «La gente ha bisogno di tornare a sognare». Poi subito una confessione: la paura delle persone, per via dell’indifferenza: «ce n’è così tanta che potrei farci un romanzo, ma preferisco rimanere nel mio, chiusa in questi scritti che mi alleggeriscono l’anima». Parole che parlano di speranza e di condivisione, che sono uno sguardo veloce sulle bellezze del mondo, un invito a guardarle e anche a proteggerle. E poi il finale dove chi scrive precisa che queste lettere non nascono da egocentrismo «ma perché la gente ha bisogno di essere svegliata dal torpore dei social e di tornare a sognare. Ci stanno assuefacendo i sogni, uccidendo la speranza». La segnalazione di questo volantinaggio selvaggio ci è arrivata da alcuni lettori che hanno apprezzato l'idea dell'anonimo parolaio.