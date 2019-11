Bari, manomette cronotachigrafo: circolava ma risultava in pausa. Denunciato camionista

Lui circolava con il camion, ma per il cronotachigrafo era in pausa. È accaduto nel pomeriggio di venerdì in Viale di Maratona, nelle vicinanze del varco portuale, ove il nucleo controllo autotrasporto della Polizia Locale di Bari, ha intercettato un autoarticolato per un controllo. Dall'esame dei documenti e dalla stampa dei dati contenuti nel cronotachigrafo digitale, è emerdo che il conducente circolava alla guida del mezzo nonostante risultasse in "pausa" dalle ore 09.00.

Nell'occasione gli operatori sequestravano una centralina illegale, con interruttore on/off, presente nella motrice. Venivano accertate, inoltre, violazioni per quasi 3500 euro, ed è stata ritirata la patente con la trasmissione degli atti alle autorità competenti.