Foggia, strada buia: pullman investe ciclista su via San Severo

Un cittadino straniero è stato investito da un pullman mentre percorreva via San Severo, a Foggia. L'impatto è avvenuto in una zona molto buia: il ciclista, un kenyota, pare percorresse la strada sul ciglio della carreggiata ma il conducente del bus delle Ferrovie del Gargano si è accorto troppo tardi e non ha potuto evitare l'impatto. L'uomo è stato soccorso e trasportato da una ambulanza del 118: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia locale.