Fiera del Levante a Bari: boom di visitatori di domenica

BARI - Boom di presenze di alla Fiera del Levante: tanti i baresi che si sono riversati tra i vari padiglioni del quartiere fieristico. Il dato registrato fino alle 17 riporta il numero di 42.000 spettatori. Dal padiglione delle Nazioni agli stand agricoli e alimentari, le immagini mostrano una grande varietà di pubblico. Grandi, piccini, famiglie e anziani. Ce n'è per tutti i gusti.

Per raggiungere il Lungomare Starita la polizia municipale ha predisposto una serie di posti di blocco per controllare il traffico, ma non ci sono stati problemi nonostante il grande flusso di persone dirette alla Campionaria. La curiosità riguarda i vigili che hanno indossato una serie di mascherine antismog mentre gestivano la viabilità. Fasce orarie con volumi di traffico intenso si sono registrate tra le 10,00-12,00 e 16,00-17,30.

Per la Polizia Locale si registrano fino ad ora i seguenti risultati nei controlli esterni alla Campionaria: 11 verbali per bagarinaggio ossia vendita non autorizzata di biglietti ingresso Fiera con 68 titoli sequestrati, 3 verbali per parcheggiatori abusivi con relativi Ordini di Allontanamento, 43 verbali per soste irregolari dei veicoli.