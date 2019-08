Bari, ecco le «Aquile» dei vigili, moto civetta per multare chi parla al telefonino

Dai falchi della Polizia alle aquile dei vigili. I primi a caccia di ladri, gli altri sulle tracce di chi non rispetta le regole del codice della strada. La Polizia locale di Basri affila gli artigli e aguzza la vista: per questo ha sguinzagliato pattuglie in borghese a bordo di moto che intercettano conducenti indisciplinati alla guida mentre parlano al telefonino. Perchè ricorrere ai mezzi civetta? Per la semplice ragione che il personale in divisa allerta gli automobilisti i quali abbassano il cellulare salvo poi rialzarlo dopo aver superato il pericolo e continuare a parlare. Insomma, i numeri parlano chiaro: nei primi 7 mesi più del doppio dei verbali di tutto lo scorso anno. Le statistiche no sbagliano: il maggior numero di incidenti è causato da distrazioni alla guida, cellulare in primis. Dopo il secondo verbale, via la patente. Il comandante Palumbo: saremo inflessibili.