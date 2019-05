Tappa pugliese per Roberto Giacobbo: le saline di Margherita di Savoia viste dall'alto

Tappa pugliese per il programma di Roberto Giacobbo «Freedom - Oltre il Confine» in onda su Retequattro. Il lungo viaggio iniziato dall'Egitto, passa anche dalla Puglia, precisamente dalle Saline di Margherita di Savoia e a Castel Del Monte. La troupe, aiutata dall'ausilio di droni, truck e caravan realizzerà quattro servizi, il primo dei quali andrà in onda domani sera su Rete 4 alle 21:25 e sarà dedicato alle saline più grandi d’Europa, quelle di Margherita di Savoia.

Questa volta le saline saranno viste, in modo diverso, anche da chi le conosce bene. Saranno gli occhi delle 9 telecamere in 4k di Freedom, che sono andate alla scoperta di dettagli e colori di un luogo dove i cittadini onorari sono i fenicotteri rosa e dove fin dalla preistoria si è prodotto un sale purissimo.

La settimana prossima, il programma sarà spostato al martedì sera e fra i vari servizi andrà in onda quello dedicato a Castel Del Monte. Grazie ad una tecnologia made in Puglia, si potrà ammirare il modello di Castel del Monte ricostruito in un modo del tutto nuovo, a nuvola di punti. Il prodotto viene realizzato grazie alle scansioni laser tridimensionali che consentono di mappare i luoghi visitati dalla troupe.