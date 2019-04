Bari, caccia agli abbonamenti del Bif&st: lunghe code al botteghino

BARI - Lunghe code per acquistare i primi biglietti dell’edizione 2019 del Bif&st di Bari davanti al Petruzzelli. È così che i tanti fedelissimi del festival del cinema che partirà il 27 aprile per concludersi il 4 maggio si mettono a caccia degli abbonamenti. Quest’anno il calendario del festival è ricco di eventi: ci sono i tributi a Bernardo Bertolucci, Alberto Sordi (sarà presentata la versione restaurata di Polvere di stelle da lui diretto a Bari) e Bruno Ganz, la consegna ad Ennio Morricone delle chiavi della città, le lezioni di cinema con Paola Cortellesi, Roberto Herlitzka, Valeria Golino, Roberto Andò, Paolo del Brocco e Valerio Mastandrea, una serie di anteprime nazionali, per non parlare infine della gara tra i film in concorso.