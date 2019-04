Bitritto: furti di contatori Enel, aziende senza luce da tre giorni

Commercianti e imprenditori di Contrada Parco Vecchio di Bitritto, in provincia di Bari, sono ormai esausti e demoralizzati di quanto accade nel piccolo paese e, soprattutto, in periferia. Tra prostituzione maschile e furti, non si sentono più al sicuro nelle loro aziende. Nella notte tra venerdì e sabato scorso alcuni malviventi si sono introdotti nelle cabine elettriche per rubare alcuni contatori appartenenti all'Enel, lasciando le aziende completamente senza energia elettrica.



Solo questa mattina gli operai dell'Enel, intervenuti sul posto, stanno cercando di ripristinare la situazione. Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ormai a corto di personale, non riescono a sorvegliare l'intera cittadina.





(foto Luca Turi)