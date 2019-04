Medimex, Bryan Ferry infiamma il palco di Foggia

Dalla Rock’n’Roll of Fame a Foggia, per l’edizione Spring del Medimex, International Festival & Music Conference. A due settimane di distanza dall’ingresso nell’Olimpo della musica con i Roxy Music, uno dei gruppi simbolo del glam rock britannico, Bryan Ferry, è salito ieri sera sul palco di piazza Cavour, per l’unica data italiana del tour mondiale con cui l’artista sta promuovendo Bitter-Sweet, il disco uscito il 30 novembre scorso nel quale sono contenute rivisitazioni in chiave jazz del repertorio da solista e con i Roxy Music, come While my heart is still beating e Dance away.

Il concerto di Bryan Ferry è stato aperto da due artisti pugliesi selezionati tra i gruppi finanziati dal bando Puglia Sounds Records 2018: Le Scimmie sulla Luna (Cristiano Metrangolo, chitarra; Stefano Greco, basso; Jory Stifani, chitarre e sintetizzatori; Luca Greco, batteria), che con l’album d’esordio “Terra!” hanno indicato le loro coordinate sonore tra math, post-rock e funk, sostenute da un groove molto serrato, e i baresi Stain (Francesco Lagioia, voce; Michele Tangorra, chitarra; Dario Ladisa, basso; n.i.c.h.o., batteria, backing vocals), progetto alternative rock venato di varie sfumature musicali che ha debuttato con l’album “Zeus”. Sul palco insieme a Bryan Ferry e la sua orchestra, ci sono stati Christian Gulino (tastiere e direzione), Jorja Chalmers (sax e tastiere), Chris Spedding (chitarre), Luke Bullen (batteria e percussioni), Jerry Meehan (basso), Marina Moore (violino), Bobbie Gordon e Hannah Khemoh (cori).

(foto Maizzi)