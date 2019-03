Bari, passaggio di consegne Aeronautica Militare: la cerimonia

Si è svolta in piazza del Ferrarese a Bari la cerimonia dell'Aeronautica Militare per il passaggio di consegne tra il Generale di Squadra Umberto Baldi e il Generale di Divisione Aerea Aurelio Colagrande alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso.

«Siamo una delle nazioni leader nei settori della formazione e dell’addestramento militare e la Scuola dell’Aeronautica di Bari è una eccellenza italiana». Lo ha detto il generale di Divisione aerea Aurelio Colagrande, 56enne di origini abruzzesi, che subentra al generale di Squadra aerea Umberto Baldi alla guida del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/Terza Regione Aerea e Presidio Militare di Bari. Alla cerimonia per il passaggio di consegne, in piazza del Ferrarese a Bari, ha partecipato il Capo di Stato Maggiore, il generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, oltre alle locali autorità civili e militari, tra le quali il prefetto Marilisa Magno, il presidente della Regione, Michele Emiliano, e il sindaco di Bari, Antonio Decaro.

«Qui - ha detto il generale Baldi cedendo il testimone - selezioniamo i giovani che decidono di intraprendere questa carriera, li forniamo e li addestriamo. In un mondo che cambia ed evolve continuamente, questo significa essere sempre aggiornati e al passo con i tempi se non addirittura cercando di prevenirli». «La Puglia è la regione nella quale l’Aeronautica forse ha investito di più per le sue capacità di addestramento e di formazione» ha dichiarato il generale Rosso, evidenziando che "è una eccellenza della quale siamo orgogliosi. Sul territorio sviluppiamo delle capacità che sono invidiate anche all’estero, molti Paesi vengono ad addestrare il proprio personale e i propri piloti qui da noi, quindi è una risorsa per tutto il Paese e non solo per la regione Puglia ed è motivo di vanto e di orgoglio per la Forza Armata».

(foto Luca Turi)