Minaccia di buttarsi dal balcone a Potenza, salvato da polizia e vv.ff.

Ha minacciato di buttarsi dal quarto piano della sua abitazione di via Mantova, a Potenza, probabilmente dopo l'ennesima lite in famiglia, ma l'uomo che la scorsa notte ha tentato il terribile gesto è stato salvato dalla polizia e dai vigili del fuoco. La moglie dell'uomo ha trovato la porta di casa chiusa e ha chiamato gli agenti, intervenuti immediatamente insieme ai vigili del fuoco e al 118. L'uomo era già salito sulla ringhiera del balcone e un ispettore di polizia ha iniziato a tranquillizzarlo, cercando di farlo desistere dal suo intento. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno predisposto il materasso e staccato le utenze, come da protocollo. L'uomo alla fine ha rinunciato al gesto estremo, appena è rientrato in casa è stato immobilizzato e trasportato all'ospedale San Carlo.

(foto Tony Vece)