Monopoli, quattro artisti «illuminano» il fossato

L’arte che illumina, come simbolo di liberazione dalla chiusura pandemica che ha stravolto le nostre vite. È questo il senso di «Lumos», la mostra che valorizza in un percorso illustrativo il Fossato delle mura di cinta di Monopoli. Un luogo storico che torna a vivere, attraverso le opere legate al contesto territoriale di quattro giovani che hanno in comune la formazione scultorea all’Accademia delle Belle Arti di Bari. L’istituto formativo patrocina l’evento che è stato ideato ed organizzato dalle associazioni Otm e la Nuova Portavecchia, in collaborazione col Comune di Monopoli. La mostra è visitabile gratuitamente sino al 4 luglio, dalle ore 18 alle 22.

Il solco perimetrale della cinta medievale monopolitana trova una nuova vita grazie all’arte. In «Lumos» coesistono quattro espressioni installative che vivisezionano il quadro sociale. Alessia Lastella, coratina, con la sua opera Spiraglio intesse la vegetazione del sito con fasci recisi di avena selvatica e forasacchi, prelevati dalla campagna di famiglia. L’abbraccio floreale, sottolineato dal contrasto dei verdi rampicanti di cappero del Fossato e il giallo dei fastelli rurali celebra la rinascita, ricordando allo spettatore che ricongiungersi alla natura è possibile oltre che necessario. Anche l’arte della tarantina Aurora Avvantaggiato fa luce su problematiche che richiedono di ripensare l’utilizzo delle risorse da parte dell’uomo. L’antropizzazione e l’impiego smisurato di materia per l’edilizia - in particolare la sabbia per realizzare calcestruzzo - sono le tematiche dibattute dalla scultrice, che invita ad un consumo consapevole. La sua serie di mattoni forati, fatti in sabbia e disposti in pedana, simula i bancali edili, denunciando da un lato la piaga dell’erosione delle coste e dall’altro sono simbolo della costruzione abusiva. Una traccia audio, riportante i rumori di cantiere, e udibile già all’ingresso del luogo espositivo, funge da promemoria sensoriale. L’installazione richiede un Con-Senso civile parafrasando il suo titolo.

Luca Quercia, di Terlizzi, con un rete metallica costruisce un percorso meditativo, in cui regnano contrasto e contraddizione. Un caos ordinato, in cui la consapevolezza dello spettatore fa pensare a ogni scelta possibile. Le restrizioni a cui la contemporaneità ci ha costretto sono riportate idealmente nell’opera. La rete è infatti un condizionamento, ma al contempo permette di percepire il territorio circostante. Il tracciato è delimitato ma diversamente percorribile. I pieni e i vuoti creati sono tipici della formazione scultorea dell’artista, che incoraggia la riflessione (titolata Vincolo), generatrice di nuove potenzialità. Sino a vivere la catarsi della performance di Davide Marrone. L’artista, infatti, dalla sua ricerca precedente all’allestimento su materiali di scarto abbandonati, ricorre a uno dei simboli della tradizione quaresimale della sua Ruvo di Puglia, le Quarantane. Le antiche bambole di pezza che vengono appese tra un balcone e l’altro della città pugliese, diventano nella sua opera due personaggi-fantoccio. Così come la loro distruzione incendiaria mette fine alla Quaresima, i due pupazzi di Marrone diventano rito propiziatorio dall’isolamento pandemico, tanto che il titolo della sua opera è Le avventure di Covid e Capitalismo.

«Lumos è la celebrazione della luce, reale e metaforica. Le opere in mostra costituiscono un racconto complesso che, se da un lato esprime tutta la voglia di ricominciare a vivere pienamente, dall’altro invita a farlo con consapevolezza nuova, in armonia con l’elemento naturale, all’insegna dell'energia generatrice del pensiero» appunta nella presentazione dell’esposizione la curatrice Francesca Arpino.

DIDASCALIE FOTO:

1. Alessia Lastella: "Spiraglio"

2. Aurora Avvantaggiato: "Con-Senso"

3. Luca Quercia: "Vincolo"

4. Davide Marrone: "Le avventure di Covid e Capitalismo"