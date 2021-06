Grottaglie, al Cinzella Festival in arrivo Daniele Silvestri, La Rappresentante di Lista e molti altri

Si va a delineare la line-up dell'edizione 2021 del Cinzella Festival di Grottaglie (Ta): l'associazione culturale AFO6 - Convertitori di idee di Taranto aggiunge due nuovi protagonisti. Il 15 agosto sono attesi Daniele Silvestri e Folcast, che vanno ad aggiungersi a Tricky e Almamegretta, sul palco delle Cave di Fantiano il 14 agosto, e a La Rappresentante di Lista e La Femme, on stage il 13 agosto.

Cinzella Festival, il festival come sempre dedicato a musica e cinema, si terrà dal 10 al 15 agosto 2021 a Grottaglie (TA), nell’incantevole delle Cave di Fantiano, con la direzione artistica dell'attore Michele Riondino. Dal 10 al 12 agosto sarà presto presentata la parte dedicata prevalentemente alle immagini, mentre i live si concentreranno dal 13 al 15 agosto.

Dopo il successo dello scorso anno con Diodato, BSBE e Andrea Laszlo De Simone, dopo il clamore di Franz Ferdinand e Afterhours e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, Cinzella torna per la sua quinta edizione nell'estate 2021, all'insegna della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti, e riprende la sua forma di festival che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale.

13 AGOSTO

Il 13 agosto sarà dunque una serata davvero speciale. I primi ospiti sono nel novero degli artisti che nel 2021 hanno visto la definitiva consacrazione. Non poteva perciò mancare all'appello LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: protagonista al Festival di Sanremo con il brano Amare, gemma incastonata nell’album My Mamma, uscito il 5 marzo, la band queer ha portato al grande pubblico il suo mondo musicale fluido e libero da etichette musicali.

Ad aprire le danze, una band internazionale dal sapore unico: LA FEMME, per una sola ed esclusiva data italiana. L'esordio “Psycho Tropical Berlin” (2013) ha decisamente sconvolto ed entusiasmato la critica di mezzo mondo, sopravvivendo al tempo e al successivo Mystére, altro episodio o vera e propria chicca nella carriera della band francese rappresentata da Marlon Magnée e Sacha Got. Il nuovo album Paradigmes, uscito in questo 2021, ha mantenuto le promesse e le aspettative, regalando la stessa lucida follia, lo stesso fascino e carisma che, da Biarriz a Parigi, ha caratterizzato la musica di La Femme, spostandosi poi verso il resto del mondo.

14 AGOSTO



Tricky annuncia il suo 14° album in studio, 'Fall To Pieces' in uscita il 4 settembre con la sua propria etichetta False Idols, e condivide il suo singolo principale, 'Fall Please'. Il leggendario produttore potrebbe essere da più di tre decenni nella sua carriera musicale, ma è attualmente in un periodo particolarmente prolifico. L'anno scorso ha pubblicato l'incantevole EP "20,20" e ha pubblicato un'acclamata autobiografia, 'Hell Is Round The Corner'.

'Fall Please', una canzone che Tricky paragona al go-go di Washington, D.C., ha una strana e contorta accessibilità che ha sorpreso persino l'uomo che l'ha scritta. "Con la maggior parte della mia roba, non c'è nient'altro di simile in giro", dice. "Ma con 'Fall Please' sono riuscito a fare qualcosa che non ero mai riuscito a fare prima, cioè che tutti possono sentirla - anche anche le persone che non conoscono la mia musica. È la mia versione di musica pop, la più vicina al pop che ho mai fatto".

La musica di Tricky ha sempre arruolato vocalist femminili per portare le sue idee: la maggior parte dei brani di "Fall To Pieces", tra cui "Fall Please", si affida a Marta Złakowska, la cantante che

ha scoperto durante un tour europeo quando rimase senza vocalist nella serata di apertura. Lei ha salvato il tour dal disastro. "Riesco a capire quando qualcuno è umile e con i piedi per

terra," dice Tricky. "A Marta non interessa essere famosa, vuole solo cantare". L'ultimo anno di fermento creativo è stato senza dubbio una distrazione per Tricky, ma è stato anche un periodo di riflessione e rivalutazione. Ha dovuto porsi una domanda: devo combattere o affondare con la nave? "Devi alzarti e combattere, cazzo", conclude.

"In questo momento sono in modalità lotta. E mi sento davvero bene. È così.

ALMAMEGRETTA_ HEART IMMUNITY TOUR 2021

"Torniamo su un palco dopo quasi due anni: saremo capaci di trasmettervi ancora emozioni attraverso la musica? Avrete nuovamente voglia di recepirle? Lo scopriremo insieme. Questo è il momento di capire se i nostri occhi sono aperti, le nostre anime sono connesse, i nostri cuori ancora sani e capaci di battere all’unisono. C’è chi pensa che passata questa tempesta, si possa tutti tornare spensieratamente alla normalità - qualunque cosa si intenda con questa parola - fingendo di non accorgersi che è proprio la normalità di ieri che ha dato luogo all’emergenza di oggi. Come si fa dopo una caduta, noi saggeremo le membra per vedere se sono salde e proveremo a rialzarci. Siccome il nostro corpo è fatto di canzoni, ripercorreremo il nostro repertorio suonando tutto come se fosse la prima volta, riscrivendo brani già scritti, dando loro la possibilità di vivere una seconda vita. Dopo l’esperienza del Dub Box, il progetto compatto e votato all’elettronica che abbiamo fatto girare negli ultimi anni, torniamo sul palco con una formazione tradizionale. Insieme ai membri fondatori nei loro ruoli di sempre - Gennaro T alla batteria, Paolo Polcari alle tastiere e Raiz alla voce - ci saranno Fefo Forconi alla chitarra, Albino D’Amato al mixer e un nuovo collaboratore, Paolo Baldini, che oltre a suonare il basso come sa fare, ci aiuterà anche a ridisegnare il nostro sound. Non mancheranno, tra i brani che eseguiremo, quelli di Sanacore, forse il nostro album più noto. Uscito nel 1995, registrato a Procida e mixato presso gli studi On-U Sound da Adrian Sherwood, è stato recentemente ristampato in un’edizione rimasterizzata su doppio vinile. Nun te scurda’, Sanacore, Pe’ dint”e viche addo’ nun trase ‘o mare hanno rappresentato la spina dorsale del sound degli Almamegretta: una miscela di dub giamaicano e di canzone melodica mediterranea che ancora ci caratterizza."

15 AGOSTO

DANIELE SILVESTRI

Diverse direzioni e formazioni per il nuovo “TOURBINARIO”

Daniele Silvestri torna sul palco questa estate con diverse formazioni. Molteplice e sfaccettato, il suo Tourbinario prenderà percorsi differenti in base alla location e all'atmosfera che lo ospiterà. Un itinerario tra Festival, Arene e Teatri all'aperto, senza troppi tragitti prestabiliti che regalerà al pubblico versioni inedite dei brani più amati dell'artista. In duo con i fiati di Marco Santoro o in quartetto con l'aggiunta delle tastiere e sintetizzatori di Gianluca Misiti e della batteria e percussioni di Piero Monterisi, Daniele Silvestri dal 10 luglio attraverserà l'Italia con questo nuovo tour che lo vedrà vestire pienamente anche il ruolo di musicista.

"Binario" come aggettivo, nel dualismo delle formazioni e della sua essenzialità, ma "binario" anche come sostantivo, come rotaie di un viaggio che può portare in più direzioni: la nuova tournée sarà una sorpresa per il pubblico. "A occhio e croce sarà un’estate trafficata, finalmente. Io non saprei cosa scegliere. Ecco, diciamo che sono contento di averla ulteriormente intasata ed eventualmente complicato le scelte. In caso, sappiate che il mio sarà un tour semplice, direi quasi.. binario. Che sia una bella estate per tutti!", ha scritto Daniele nel suo post. Poliedrico come pochi artisti in Italia, Silvestri torna in concerto dopo le produzioni con la Magical Mystery Band, e ad un anno esatto dal tour "La cosa giusta" che lo aveva portato ad esibirsi, nonostante le tante difficoltà legate alle normative anticovid, per riportare lavoro alla sua crew.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile. Tantissimi riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni) e numerosi progetti costruiti con e per Onlus anche molto diverse tra loro: Movimondo in Mozambico, Agende Rosse, CUAMM, Every Child is my Child - di cui è cofondatore - tra le altre.

I suoi testi sono spesso acrobazie linguistiche balzate fuori dagli otto album in studio: Daniele Sil- vestri (1994), Prima di essere un uomo (1995), Il dado (1996), Sig. Dapatas (1999), Unò-dué (2002), Il latitante (2007), S.C.O.T.C.H. (2011) e Acrobati (2016).

Il 3 maggio 2019 è uscito il suo ultimo disco La Terra sotto i piedi, che contiene anche Argentovivo, brano presentato al Festival di Sanremo dello stesso anno e vincitore del Premio della Critica “Mia Martini”, Premio della Sala Stampa Radio – Tv “Lucio Dalla e del Premio Miglior Testo “Sergio Bar- dotti”.

Il 4 settembre 2020 pubblica un’edizione speciale in vinile 45 giri de Il mio nemico invisibile, suo brano riletto insieme a Rancore.



FOLCAST

Folcast (nome d'arte di Daniele Folcarelli) è un cantautore romano classe ’92.

Cresce in una famiglia di musicisti divorando qualsiasi tipo di musica. Inizia a suonare da autodidatta pianoforte, basso e batteria, per scegliere poi come compagna di vita la chitarra, che studia fino al conseguimento della laurea al conservatorio Licinio Refice di Frosinone.Fonda il suo progetto artistico nel 2015 sulle basi dell’energia e del groove, creando una miscela tra vari generi: funk, R&B, soul, blues, pop e rock, con accenni al rap. Lo stesso anno pubblica l’EP d'esordio omonimo, seguito nel 2017 dal primo album "Quess" e nei due anni successivi dai singoli “Narcolessia” e “Cafu”. A inizio 2020 inizia il lavoro sul suo secondo album, prodotto da Tommaso Colliva. In estate è l'opening act del live di Daniele Silvestri al Festival Suoni di Marca.

A dicembre dello stesso anno è uno dei 6 vincitori di Sanremo Giovani e ottiene l’accesso alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.“Scopriti”, il brano che Folcast porterà sul palco dell’Ariston, è scritto e composto da lui stesso. Alla composizione hanno collaborato Tommaso Colliva (già vincitore di un Grammy per il suo lavoro con i Muse e produttore di numerosi artisti, tra cui Diodato e Ghemon), che ha curato anche la produzione artistica, e Raffaele Scogna. L'arrangiamento degli archi è a cura di Rodrigo D'Erasmo.