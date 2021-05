Giovinazzo è la location per lo spot Algida dell'estate 2021

Giovinazzo sbaraglia la concorrenza e viene scelta da Algida come location pugliese per girare lo spot dell’estate 2021. Le riprese sono iniziate ieri tra Cala Porto e tutto il centro storico e termineranno oggi. Ovviamente da ieri, la troupe e i giovani attori protagonisti dello spot, hanno creato grande fermento ed entusiasmo tra i residenti.

“E’ la conferma di quanto abbiamo lavorato su Giovinazzo attraverso un’azione costante , convinta e consapevole”- dichiara entusiasta il sindaco, Tommaso Depalma- “Avevamo un potenziale largamente inutilizzato e maltrattato negli anni passati che invece abbiamo saputo valorizzare e rilanciare. Finalmente abbiamo affermato l’attrattività di un luogo incredibile, Giovinazzo ha degli scorci meravigliosi e ancora autentici e un patrimonio storico-artistico inavvicinabile per tanti altri territori. Questo ci ha permesso si sbaragliare gli altri concorrenti . Siamo convinti che tutte queste azioni sinergiche che da anni ormai ci caratterizzano ci aiuteranno ad essere più rapidi nella ripartenza che speriamo possa essere imminente. Chiaramente, voglio fare anche una considerazione affettiva che mi sembra giusto sottolineare: penso all’orgoglio di tutti i giovinazzesi che non vivono a Giovinazzo e che, attraverso questo spot, vedranno più volte la loro meravigliosa città entrare da protagonista nelle case degli italiani”.

“Giovinazzo è un set a cielo aperto non soltanto in questi due giorni di importanti riprese”- è invece il commento dell’assessore al Turismo e alla Cultura, Cristina Piscitelli- “ Possiamo dire che la nostra città ha la forza di affermarsi come location attrattiva ed entrare nell’immaginario collettivo con la sua bellezza. Siamo orgogliosi di ospitare una produzione così importante che sarà capace di veicolare i luoghi più caratteristici della nostra città nell’estate di tanti, giovani e adulti, e generare così importanti ricadute anche in termini turistici. L’immagine di Giovinazzo negli ultimi anni è stata rappresentata e promossa dalle tante iniziative organizzate e sicuramente con questo ulteriore lancio ci auguriamo che, nei limiti imposti dalle restrizioni e quindi in sicurezza, il flusso di visitatori possa crescere e soprattutto diversificarsi”.