«Cara Fatina, ti racconto una storia», e lei risponde ai più piccoli

Cari bambini, scrivete alla fatina per sentirvi meno soli nel periodo della clausura forzata.

Contro il mostro dell’isolamento, del lockdown, le «armi» pacifiche della fantasia e della lettura. Antonella Centomani, 30 anni, pedagogista e insegnante di scuola superiore, progettista di laboratori di lettura e poesia, trasforma la sua bacchetta magica in un indirizzo di posta elettronica al quale inviare i propri scritti per combattere il silenzio.

A Monopoli quindi parte una corrispondenza a suon di letterine che alimentano la creatività e permettono di evadere idealmente dalle mura domestiche che magicamente diventano scatole di burro pronte a sciogliersi al sole della speranza.

L’iniziativa, gratuita, è aperta ai più piccoli non solo di Monopoli ma potenzialmente di tutto il globo, che in questo anno sabbatico (almeno per i contatti sociali) hanno ormai sviluppato particolari competenze informatiche. Non sono loro, del resto, i «nativi digitali» per definizione?

Certo, anche i giovanissimi nati dal 2010 in poi preferirebbero stare in classe con gli amichetti, guardare le maestre negli occhi e non attraverso lo schermo di un pc, fare ricreazione rincorrendosi e partacipare a una partita di calcio oppure alla lezione di danza in palestra. Purtroppo almeno per ora non si può. Tuttavia, la pandemia, se ha ridotto la libertà di movimento, non può spazzare via la fantasia. Che quindi galoppa libera, soprattutto a quell’età.

Perciò la fatina Antonella invita i suoi «amichetti di penna» a scrivere e a esternare i propri sentimenti, le emozioni, le difficoltà, i dubbi o le paure e perché no, i desideri per un futuro migliore.

L’indirizzo elettronico è centomaniantonella1991@gmail.com. Lei promette una risposta per tutti. Perché «bambini e ragazzi sono purtroppo sempre più soli», sottolinea la bionda danzatrice che a Monopoli ha dato vita a tanti spettacoli anche all’aperto e per le scolaresche. «Veniamo dall’esperienza del primo lockdown e sappiamo che in questo periodo di ulteriore chiusura i più piccoli hanno sempre più bisogno di essere ascoltati e supportati», magari lasciandosi coinvolgere da questa fatina e luminosa.

«Le mie ali - spiega - sono infatti spesso fonte di luce e speranza e io credo profondamente che anche in queste settimane devono continuare a esserlo».

Fatantonella dà così un ulteriore senso alle sue giornate e nelle pause di lavoro si impegna per dare una mano a distanza alle famiglie che soprattutto in questo periodo devono gestire con non poche difficoltà i bambini più piccoli e inventarsi di tutto per intrattenerli. C’è al loro fianco, a distanza, grazie a una semplice email una insegnante che ha deciso di dedicarsi al prossimo. Con il sorriso.