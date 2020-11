Mottola, la festa di Tommaso Becket diventa digitale

A Mottola, nel Tarantino, un progetto sperimentale e inedito: realizzare una festa patronale in modalità...tecnologica. Una scelta dettata dall’emergenza sanitaria in corso, che verrà modulata in base agli sviluppi della stessa. Si tratta di un’esperienza immersiva nella vita di Tommaso Becket che fu arcivescovo di Canterbury e che, in questo angolo di Puglia, si festeggia da molti decenni con grande presenza di pubblico (che quest’anno non potrà esserci). È anche per questa ragione, con l’idea di accorciare le distanze, che gli organizzatori hanno chiamato a raccolta comparse e figuranti degli anni passati (pensate dal 1993 in poi) per realizzare un archivio online condiviso. I festeggiamenti cambiano anche nome in questa edizione in cui ricorrono gli 850 anni del martirio del vescovo di Canterbury. Quest’anno sarà «Tommaso Becket A.D. 1170».

Un progetto organizzato dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket con il patrocinio del Comune di Mottola e che si snoderà dal 20 dicembre al 3 gennaio. Un cartellone totalmente innovativo che unirà momenti in presenza e online grazie alla collaborazione progettuale e tecnica della Compagnia Formediterre e Full Service di Luigi Nardelli e la direzione artistica di Antonio Minelli. Il ministero dei Beni Culturali ha deciso di supportare la manifestazione nell’ambito di un bando per le rievocazioni storiche. Il progetto di Mottola è risultato tra i primi 10 in Italia.