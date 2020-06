Bari, per la Festa della Musica medici pugliesi in concerto: c'è anche Lopalco

La musica come inno alla vita, come espressione di gioia e come cura: quest’anno ASL Bari e Regione Puglia hanno aderito alla edizione 2020 della festa della musica intitolata “La festa della musica non ha confini” con un concerto in diretta streaming che si è tenuto questa mattina alle 10.30 nel piazzale esterno dell’Ospedale San Paolo. L’evento nazionale è organizzato da ministero dei Beni Culturali, con il coordinamento del ministero della Salute.

Ad esibirsi la band The Sound of garage composta da: Antonio Sanguedolce, alla chitarra; Danny Sivo, voce e chitarra; Fabio Farina alla batteria e Max Sivo al basso. Con loro due ospiti speciali, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco alla chitarra ritmica e il rianimatore Felice Spaccavento alla tastiera.

L’edizione 2020 vuole essere un omaggio agli operatori sanitari ed è per questo che anche la ASL fa sentire la sua voce. A fare gli onori di casa, la dottoressa Angela Leaci, direttore medico dell’Ospedale San Paolo. Spazio poi ai musicisti che hanno selezionato una serie di celebri brani di artisti e gruppi internazionali come David Bowie, U2 e Rolling Stones, con un chiaro riferimento ai momenti cruciali della emergenza Covid.

(foto Luca Turi)