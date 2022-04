CALLE DI TRICARICO - Peppino spiava i grandi missili della base Nato. S’arrampicava sull’albero della cuccagna, non per il salame in palio, ma per vedere più da vicino gli imponenti mostri nucleari che svettavano a poca distanza dalla piazzetta della contrada in festa. Giuseppe Curci, 84 anni, è uno degli ultimi testimoni della Guerra Fredda, quella vissuta in luoghi insospettabili. Calle, il borgo agricolo voluto da Silvio Turati, a Tricarico, è stato il lembo più a ridosso della base missilistica Jupiter, installata nel 1959 in seguito alla crisi di Cuba e operativa dal 1960. Lì vicino, a Macchia Orsini, a circa tre chilometri dal villaggio agricolo e dai silos una volta strapieni di grano, avevano sistemato tre bestie atomiche alte trenta metri. Peppino è ancora un giovanotto nello spirito e nella lucidità. Vive a Calle sin da bambino e gli anni dei missili non se li è scordati. Lo incontriamo grazie a Nicola Dicosmo e insieme entriamo nell’ex base Nato, da anni utilizzata per allevare animali e per un impianto fotovoltaico.

«Mio padre era il casaro di Silvio Turati – racconta Peppino – e io ho condotto un podere. Avevamo poco, ma eravamo felici. Poi arrivarono loro, i missili, praticamente in casa. Mio padre diceva che gli americani erano venuti a sconvolgere le nostre vite. S’arrabbiava. Armi e grano non potevano andare d’accordo. E fu chiaro che se la Guerra Fredda avesse preso una piega diversa, saremmo stati i primi a farne le spese». La curiosità dei ragazzi aveva il sopravvento sull’angoscia di scenari apocalittici. «I militari ci sono sempre stati in questa zona. Mussolini, a poca distanza dalla base Nato, volle una pista per gli aerei, distrutta dagli americani nel 1943. C’era anche una polveriera e l’esercito italiano è venuto spesso da queste parti per le esercitazioni. Nel 1959 vedemmo gli enormi mezzi militari che trasportavano il materiale per la base. Nel 1960 era già pronta. Un’area inaccessibile, circondata dalle torrette di guardia, ma io andavo a spiare, posizionandomi nei pressi del recinto. Mi pareva di vedere dei sotterranei. I soldati non si allontanavano mai e c’erano anche militari italiani, tra cui alcuni dei nostri paesi. Solo quando uscivano per i rifornimenti potevamo scorgere i loro volti».

La struttura di Macchia Orsini aveva una forma triangolare e con gli angoli arrotondati. Peppino indica quel che resta: «Ecco le torrette di avvistamento. Non si vedono più le basi di cemento su cui erano posizionati i missili. Questa era la caserma, ora occupata da una stalla, che inglobava anche la cucina. Quando gli altoparlanti della base erano in azione, li sentivamo sino a Calle e pensavamo al peggio. I missili erano agganciati a enormi cavi d’acciaio e nelle fasi d’allarme venivano sollevati. Quando era festa nel borgo, ogni anno, in estate, e si organizzava il palo della cuccagna, ero il primo ad arrampicarmi soprattutto per arrivare sulla cima e scorgere le punte di quei razzi. Chi stava sotto, mi sollecitava a scendere, ma io restavo in cima più del previsto, girando gli occhi verso Macchia Orsini, per cercare quei temibili colossi d’acciaio e sfidarli anche solo con lo sguardo. Se avessero avuto la parola, gli avrei mandati a quel paese. Dopo la partenza degli uomini della Nato, sono tornato spesso in questo luogo proibito che ci appassionava e allo stesso tempo ci toglieva il sonno per la preoccupazione. Il signor Putin non aveva proprio che cosa fare per metterci nelle condizioni di rivivere quell’incubo?».

Ma quei sotterranei, da tempo scomparsi? Si dice che siano pieni di materiale radioattivo e di altri rifiuti tossici smaltiti negli ultimi decenni. «Ne ho sentito parlare, sì – risponde Peppino – ma su questo non ho notizie precise». Un aspetto da approfondire, dopo anni di dubbi e di sollecitazioni a fare chiarezza. Un altro degli interrogativi legati a un luogo ancora inquietante, che la folta vegetazione e i grandi pannelli fotovoltaici fanno fatica a nascondere e a farci dimenticare.