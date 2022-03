Matera senza auto: prove di domeniche a misura di pedone

Al via oggi a Matera la sperimentazione delle domeniche senza auto in alcune zone del centro storico. L'iniziativa, in concomitanza con le giornate del Fai, è prevista fino alle 13. Riguarda via Lucana (nel tratto fra via XX Settembre e via Gramsci), via XX Settembre (tra via Amendola e piazza Vittorio Veneto), via Roma Sud, via De Sariis e via Spine Bianche (tra via De Viti De Marco e via Lucana). La chiusura al traffico si ripeterà la settimana prossima, domenica 3 aprile, in occasione della 37° edizione del Vivicittà.