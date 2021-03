Matera, ecco il nuovo punto vaccinale allestito nella sala Pasolini

MATERA - È stato allestito il nuovo punto vaccinale in via Sallustio a Matera: la struttura, con locali e sede del consiglio comunale, messa in campo in collaborazione tra Comune di Matera, Asm e Regione Basilicata - da domani a mercoledì prossimo sarà dedicata alla vaccinazione del personale docente e del personale Ata della provincia di Matera e consentirà di somministrare circa quattrocento vaccini al giorno. Asm e Ufficio scolastico regionale provvederanno a definire il calendario vaccinale per i giorni successivi.

Tutte le persone chiamate all'inoculazione sono invitate a recarsi nel giorno e all’orario assegnato muniti del modulo di registrazione precompilato. Il centro vaccinale di via Sallustio - oltre ad avere un'ampia disponibilità di parcheggi - è raggiungibile con i mezzi pubblici delle linee urbane numeri 1-2-4-9-10-11 e con la maggior parte delle linee extraurbane che prevedono la fermata nei pressi dell’ Istituto Industriale “Pentasuglia”. Il nuovo punto vaccinale di via Sallustio va ad aggiungersi a quello già operativo antistante l'ospedale Madonna delle Grazie.